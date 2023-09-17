В Берлине экоактивисты забрызгали краской Бранденбургские ворота

Несколько человек были задержаны, они призывали отказаться от использования ископаемых источников энергии

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Экоактивисты движения Letzte Generation, известного радикальными акциями протеста, забрызгали краской Бранденбургские ворота. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB.

Согласно опубликованным фото, активисты нанесли желтую и оранжевую краску на пять колонн Бранденбургских ворот. Несколько человек были задержаны.

"Время начинать политические перемены", - написали активисты Letzte Generation в социальной сети X (ранее Twitter). Они призвали отказаться от использования ископаемых источников энергии.

Как ранее говорила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, представители Letzte Generation за все время своей деятельности совершили более 1,5 тыс. правонарушений. Канцлер Олаф Шольц также критиковал радикальные акции, назвав их "полным безумием".

31 октября 2022 года два экоактивиста забрались на указатели над оживленным автобаном А100 в Берлине, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение. В образовавшейся пробке застряла машина спасателей, спешивших на место ДТП, пострадавшая в нем велосипедистка позже умерла в больнице. Также из-за действий радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях они портили произведения искусства. Активисты регулярно перекрывают улицы, приклеивая себя к асфальту.

В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.