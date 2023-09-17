Росконцерт намерен начать привозить артистов в Байконур после переговоров с Роскосмосом

Как считает начальник отдела гастрольных программ ФГБУК Владимир Черкасов, "туда можно привезти и танцевальные коллективы, и музыкальные"

АЛМА-АТА, 17 сентября. /ТАСС/. Росконцерт намерен начать работу по организации гастролей российских коллективов в город Байконур и с этой целью обсудит планы сотрудничества с Роскосмосом. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела гастрольных программ ФГБУК "Росконцерт" Владимир Черкасов.

"Будем развивать [сотрудничество], потому что в Байконур надо привозить коллективы, <...> с Роскосмосом согласуем планы взаимодействия, дорожную карту и будем туда привозить [артистов]", - сказал Черкасов, отметив, что "туда можно привезти и танцевальные коллективы, и музыкальные". По его словам, "с удовольствием приедет", например, Надежда Бабкина.

Представитель Росконцерта напомнил, что в рамках программы этой организации "Большие гастроли" при поддержке международного проекта "Русские сезоны" в пятницу в Байконуре прошли гастроли МХТ имени А. П. Чехова, которые продолжились в Алма-Ате. Жителям Байконура была представлена специальная музыкально-поэтическая, литературная программа. По словам Черкасова, для жителей Байконура пришлось дать по их просьбе еще один дополнительный концерт, артистов театра "встретили очень хорошо, полные залы, аншлаги".

В Алма-Ате 16-17 сентября был представлен спектакль режиссера Антона Яковлева "Дуэль" по повести Чехова.

Артисты МХТ 15 сентября побывали на космодроме Байконур, чтобы посмотреть на пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24". На ракету нанесены изображения к 130-летию Новосибирска, 125-летию МХТ имени А. П. Чехова.