В Китае открылась XVII конференция российских соотечественников

В мероприятии принимают участие российские дипломаты, предприниматели, преподаватели, священнослужители и общественники, проживающие в Китае

ШАНХАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Проживающие в Китае российские соотечественники впервые после снятия антиковидных ограничений собрались в понедельник на ежегодную конференцию в очном формате. Мероприятие, ставшее 17-м по счету, проходит в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) с участием российских дипломатов, бизнесменов, преподавателей, священнослужителей, а также общественных активистов со всего Китая.

"Сегодняшний день весьма знаменателен, ведь в последний раз мы собирались с вами в очном формате на традиционную ежегодную конференцию соотечественников в 2019 году. То есть более четырех лет назад. Глядя на ту трансформацию, которую прошел с тех пор весь мир, тот 2019 год кажется чем-то весьма далеким, относящимся к прошлой эпохе", - сказал выступивший на открытии конференции председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом Михаил Дроздов.

По его словам, за последние несколько лет российским соотечественникам в Китае пришлось столкнуться со многими сложностями из-за антиковидных ограничений. "Поскольку въезд в страну был закрыт, и, одновременно, многим нашим соотечественникам было крайне сложно, или даже невозможно продлить истекающие у них китайские визы, а большое количество компаний с российским участием испытывало серьезные финансовые сложности, произошел настоящий исход наших соотечественников из Китая и их общее число, по некоторым прикидочным оценкам, сократилось примерно вдвое - с 40 тыс. до 20 тыс. человек", - констатировал он.

После начала СВО, отметил Дроздов, Россия и ее граждане столкнулись с беспрецедентным давлением в самых разных сферах. "Прекрасно, что Китай не поддержал политику санкций, но косвенно она все равно бьет по нашим соотечественникам, которые сталкиваются со сложностями в сфере оформления виз, с открытием и функционированием банковских счетов и т. п. С другой стороны, все проживающие в Китае россияне получили уникальный шанс стать настоящим мостом между нашими странами, применить накопленные знания об этой стране, делиться своим опытом с теми, кто только хотел бы начать выстраивать новые связи, реализовывать новые проекты в самых разных сферах между Россией и Китаем", - сказал он, добавив, что в этой связи новый импульс работе могло бы дать создание разнообразных деловых ассоциаций, клубов, площадок для профессионального общения бизнесменов и других специалистов.

"Кое-где такая работа уже ведется. Скажем, в Шанхае на постоянной основе проводятся деловые завтраки с участием интересных спикеров, которые делятся с присутствующими своим опытом работы в Поднебесной", - рассказал он, добавив, что тема нынешней конференции была определена, как "Соотечественники в Китае на новом этапе: проблемы, тенденции, перспективы".

Дроздов также проинформировал участников мероприятия о том, что 1-2 ноября в Москве планируется проведение Всемирной конференции российских соотечественников. Ее тема: "Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей - залог единства российских соотечественников", а делегатами станут соотечественники из порядка 80 стран мира.

Конференция в Гуанчжоу

Организатором конференции в Гуанчжоу выступил Координационный совет соотечественников в Китае при поддержке генерального консульства РФ в Гуанчжоу и посольства РФ в КНР. Ее целью стал обмен мнениями и опытом представителей общественных организаций соотечественников, которые активно принимают участие в обеспечении эффективной деятельности русскоязычной диаспоры в Китае. Результатом работы конференции станет принятие итогового документа.