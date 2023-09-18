18 сентября, 06:50
Военная операция на Украине

В Белгородской области единовременные выплаты распространят на всех участников СВО

Они будут действовать с 1 ноября

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Все формы поддержки, в том числе единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей, с 1 ноября будут распространены на всех военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Такое поручение дал губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного заседания регионального правительства.

"Перенести все формы поддержки, в том числе единовременную выплату в 100 тыс. рублей, с 1 ноября 2023 года с мобилизованных на служащих в зоне СВО всех родов войск. Помощь будет оказываться только в заявительной форме от близких родственников, например, [подать заявление смогут] супруга или дети, родители, а затем после проверки и при наличии подтверждающего документа, мы оказываем помощь", - сказал глава региона.

По его словам, на тех, кто будет служить в частных военных компаниях, с 1 ноября предлагается также распространить выплаты. "Но не задним числом, а именно с 1 ноября, кто будет принимать участие в специальной военной операции. Необходимо в ближайшее время сформулировать четко предложение в течение этой недели и уже в следующий понедельник опубликовать документ", - добавил Гладков.  

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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