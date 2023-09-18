Опыт Подмосковья в выявлении несанкционированных сбросов отходов из машин признали лучшим

Представители Минэкологии отметили успешное применение в регионе систем выявления нарушителей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство России признало опыт Подмосковья в выявлении незаконного сброса мусора из машин лучшим по показателям, например, в 2023 году с помощью системы фото- и видеофиксации вынесено 76 постановлений о нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

"Представители Минэкологии и главного управления содержания территорий Московской области приняли участие в семинаре: "Организация фото- и видеофиксации правонарушений, связанных с незаконным сбросом, выгрузкой отходов вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов с транспортных средств", организованным Минприродой России во исполнение протокола совещания у заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко. <…> Минприроды России выделило Подмосковье, как регион с наилучшими показателями по выявлению и пресечению нарушений в области сбросов отходов из автотранспортных средств" - сказали в пресс-службе.

На совещании представители Минэкологии совместно с коллегами из главного управления содержания территорий отчитались об успешном применении в регионе систем выявления нарушителей: дорожные камеры фото- и видеофиксации; "Народный инспектор" в сервисе "Добродел"; фотоловушки; искусственный интеллект.

"Борьба с несанкционированными свалками в целом показала, что для нашего региона актуальным является вопрос по организации процесса выявления фактов несанкционированного сброса и выгрузки отходов с использованием легковых и грузовых транспортных средств. Мы сформировали определенную административную практику по новым составам. С 2023 года с помощью системы фото- и видеофиксации, работающей в автоматическом режиме по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей, осуществляющих сброс стройоходов, по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ за 2023 год вынесено 76 постановлений на общую сумму 4,96 млн рублей", - сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.