В Тувалу заявили, что государство продолжит существовать даже в случае утраты территории

Соответствующее положение внесли в конституцию страны

СИДНЕЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Государство Тувалу продолжит существовать даже в случае своего исчезновения в результате изменения климата и повышения уровня мирового океана. Как сообщила новозеландская радиостанция Radio New Zealand (RNZ), соответствующее положение внесено в конституцию страны.

Согласно положению, "Государство Тувалу будет существовать всегда, несмотря на последствия изменения климата и другие [обстоятельства], которые приведут к утрате его территории".

Радиостанция цитирует бывшего министра иностранных дел страны Саймона Кофе, по словам которого этот шаг является частью усилий по подготовке Тувалу к будущему, поскольку государство - "это больше, чем нечто физическое". "Это наша культура, наша история. Это дух народа Тувалу", - считает Кофе.

Для участников Конференции ООН по климату (COP-26), которая прошла в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года, Кофе записал видеообращение, стоя по колено в воде, чтобы подчеркнуть важность вопросов изменения климата. В ходе своего выступления на климатической конференции ООН COP-27, проходившей в египетском Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября 2022 года, Кофе заявил о планах Тувалу создать цифровую версию самого себя из-за угрозы полного затопления. Такой шаг подразумевает загрузку цифровой копии государства в метавселенную - онлайн-пространство, для взаимодействия с которым пользователям потребуется использовать технологии дополненной и виртуальной реальности.

Тувалу - островное государство площадью 30 кв. км, располагающееся в юго-западной части Тихого океана. Его население по итогам переписи 2021 года составляет всего 11,9 тыс. человек.