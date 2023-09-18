В Турции девять домов снесли из-за непригодности для проживания после землетрясений

Землетрясения в Турции и Сирии

Для подрыва 15-этажных домов в районе Ешильтепе было задействовано 1 660 кг взрывчатки

АНКАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти провинции Малатья снесли контролируемым взрывом девять домов, которые были признаны непригодными для проживания после февральских землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом сообщило государственное агентство Anadolu Ajansı.

Для подрыва 15-этажных домов в районе Ешильтепе было задействовано 1 660 кг взрывчатки.

Малатья - одна из провинций, которая пострадала в результате разрушительных землетрясений в регионе в феврале. Многие дома в ней полностью и частично признаны непригодными для проживания.