18 сентября, 12:26
Землетрясения в Турции и Сирии

В Турции девять домов снесли из-за непригодности для проживания после землетрясений

Для подрыва 15-этажных домов в районе Ешильтепе было задействовано 1 660 кг взрывчатки

АНКАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти провинции Малатья снесли контролируемым взрывом девять домов, которые были признаны непригодными для проживания после февральских землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом сообщило государственное агентство Anadolu Ajansı.

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Для подрыва 15-этажных домов в районе Ешильтепе было задействовано 1 660 кг взрывчатки.

Малатья - одна из провинций, которая пострадала в результате разрушительных землетрясений в регионе в феврале. Многие дома в ней полностью и частично признаны непригодными для проживания. 

Теги:
ТурцияЗемлетрясения в Турции и Сирии
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