В Узбекистане планируют направить изъятые у Каримовой $43,5 млн на снижение смертности

В пресс-службе фонда ООН Uzbekistan Vision 2030 заявили, что программа за 2,5 года охватит 600 тыс. женщин и новорожденных по всей стране

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /ТАСС/. Более $43 млн, из средств которые конфисковали у старшей дочери первого президент Узбекистана Ислама Каримова Гульнары, вернули в республику и отправят на программу ООН по снижению материнской и младенческой смертности. Об этом сообщило представительство фонда ООН Uzbekistan Vision 2030 в республике.

"Фонд Uzbekistan Vision 2030 объявил о распределении $43,5 млн на поддержку новой программы ООН, направленной на значительное снижение предотвратимой смертности матерей и новорожденных в Узбекистане", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы фонда, целью новой программы является уменьшение смертности детей, родившихся с низким весом, с 25% до 10%. Программа ООН, рассчитанная на 2,5 года, ожидается, что она охватит 600 тыс. женщин и новорожденных по всей стране.

В августе 2022 года Минюст Узбекистана и власти Швейцарии подписали соглашение о возвращении на родину активов Каримовой в объеме $131 млн. Реституция проходит через трастовый фонд ООН Uzbekistan Vision 2030. Проекты за счет возвращенных средств ведут профильные агентства ООН в Узбекистане совместно с властями страны. Тогда же сообщалось, что Ташкент рассчитывает получить еще $350 млн активов Каримовой из Швейцарии и $240 млн - из Бельгии.

Гульнару Каримову в августе 2015 года осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Также 18 марта 2020 года в рамках нового уголовного дела суд увеличил срок тюремного заключения до 13 лет и 4 месяцев.