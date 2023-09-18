В Запорожской области открылся волонтерский центр Всемирного фестиваля молодежи

По словам министра молодежной политики региона Антона Тицкого, всего планируется подготовить 220 волонтеров

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Центр подготовки волонтеров из новых российских регионов для Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в марте 2024 года в Сочи, открылся в Запорожской области.

"Для новых субъектов, для волонтеров, которые поедут с наших новых территорий РФ, волонтерский центр создан на территории Запорожской области. <...> Сегодняшнее мероприятия - это старт очень большой работы, которую нам необходимо сделать совместно с нашими коллегами из ЛДНР (Луганской и Донецкой народных республик - прим.ТАСС), Херсонской области. Уверен, что наши волонтеры будут лучшими. Объявляю волонтерский центр Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2024 открытым", - сказал в ходе открытия министр молодежной политики Запорожской области Антон Тицкий.

Центр создан на базе областного министерства молодежной политики. По словам Тицкого, всего планируется подготовить 220 волонтеров, по 50 человек из Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик и 70 из Запорожской области.

"Мне кажется, что молодежь из новых субъектов заслуживает всего самого наилучшего, и будет здорово, что наши ребята будут не только участниками, а примут участие в организации мероприятия. Для меня большая гордость, что Запорожская область стала центром подготовки волонтеров, постараемся оказать все содействие, мы не подведем", - добавил министр.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года, его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.