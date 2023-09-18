Путин поручил выделить дополнительные средства "Мастерской новых медиа"

Программа предусматривает подготовку по таким направлениям обучения, как "Медиакоммуникации", "Молодые медиапрофессионалы", "Стратегические коммуникации", "Цифровые коммуникации"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть дополнительные средства на образовательную программу для журналистов и цифровых специалистов "Мастерская новых медиа", сообщается на сайте Кремля.

"Предусмотреть дополнительное финансирование образовательной программы "Мастерская новых медиа" автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в опубликованном перечне поручений.

"Мастерская новых медиа" - образовательная программа по подготовке медиа- и PR-технологов в области интернет-коммуникаций. Направления обучения: "Медиакоммуникации", "Молодые медиапрофессионалы", "Стратегические коммуникации", "Цифровые коммуникации". Обучение очное, состоит из трех - четырех модулей (зависит от направления) по пять - шесть дней каждый с перерывом в несколько недель. Программа бесплатная, организаторы берут на себя расходы по проживанию, питанию, логистике во время обучения.

Отбор на программу состоит из нескольких этапов: теста, практического задания, интервью с экспертом. Программа построена по принципу авторских мастерских, когда участники получают опыт от тех, кто определяет развитие современной медиасреды. Участники знакомятся с признанными экспертами медиасреды, представителями власти, получают знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, формирования стратегии, проведения информационных кампаний, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента в digital и так далее.