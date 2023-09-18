Путин поручил Росмолодежи организовать премию "Россия - страна возможностей"

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2024 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение по организации и проведению премии "Россия - страна возможностей" для людей разных сфер деятельности.

"Росмолодежи совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" предусмотреть проведение итогового мероприятия по определению лауреатов премии "Россия - страна возможностей" и их награждению в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который будет проводиться в 2024 году", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2024 года. Кроме того, АНО "Россия - страна возможностей" предстоит организовать совместно с главами регионов проведение начиная с 2024 года ежегодных слетов для участников проектов платформы в субъектах РФ. Об итогах этой работы необходимо доложить до 1 декабря 2023 года.

Ранее посол гостеприимства Ростовской области Анна Пивоварова предложила Путину провести в Сочи финал премии "Россия - страна возможностей". Ее инициатива была поддержана.