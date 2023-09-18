Минюст предложил поднять уголовно наказуемый размер ущерба от нарушения авторских прав

Суммы крупного и особо крупного размеров ущерба, причиненного путем обмана или злоупотребления доверием, предлагается поднять до 1 млн и 4 млн рублей соответственно

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минюст России разработал поправки в Уголовный кодекс, увеличивающие размер ущерба при нарушении авторских прав или причинении имущественного ущерба, при которых наступает уголовная ответственность. Соответствующий законопроект о внесении изменений в УК РФ, разработанный Минюстом по поручению президента РФ, размещен для общественного обсуждения.

Так, согласно поправкам, суммы крупного и особо крупного размеров ущерба, причиненного путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), предлагается поднять в 4 раза - до 1 млн рублей и 4 млн рублей соответственно. В настоящее время крупным размером по этой статье в УК считается ущерб свыше 250 тыс. рублей, особо крупным - свыше 1 млн рублей.

В статье 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) размер крупного ущерба, при котором наступает уголовная ответственность, предлагается повысить в 5 раз. Уголовная ответственность будет наступать лишь тогда, когда стоимость незаконных экземпляров произведений или фонограмм либо прав на использование объектов авторского права и смежных прав будет превышать 500 тыс. рублей (крупный размер) и 2 млн рублей (особо крупный размер). В настоящее время уголовная ответственность предусмотрена при ущербе правообладателю свыше 100 тыс. рублей и свыше 1 млн рублей соответственно.

Как отметили в Минюсте, законопроект направлен на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства и будет способствовать декриминализации порядка 20-30% преступлений, при этом позволит соблюсти баланс интересов участников правоотношений.