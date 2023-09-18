В Калуге суду представили показания бывших узников концлагерей по делу о геноциде

Суд исследовал письменные материалы и архивные директивные документы немецкого командования

КАЛУГА, 18 сентября. /ТАСС/. Фашисты за время оккупации на территории нынешней Калужской области с 1941 по 1943 год обезлюдили более 400 населенных пунктов, угоняли мирное население в концлагеря и на принудительные работы. Воспоминания бывших узников, показания экспертов-историков, а также очное выступление о периоде оккупации бывшей малолетней узницы представили в зале Калужского областного суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по региону.

"Председатель Калужского регионального отделения общественной организации "Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей" Валентина Николаевна Филатова рассказала о работе по сбору и систематизации воспоминаний бывших узников. Член комитета этой организации, Мария Сергеевна Аверьянова, бывший малолетний узник концлагеря, рассказала о периоде оккупации Куйбышевского района, откуда была угнана в лагерь ее семья", - говорится в сообщении.

В качестве специалистов перед судом выступили в том числе доцент РГГУ, кандидат исторических наук Ирина Молодова, главный архивист государственного архива документов новейшей истории Калужской области Юлия Изюкова. Суд исследовал письменные материалы, среди которых показания лиц, проживавших на территории области и угнанных в концлагеря, а также архивные директивные документы немецкого командования, содержащие подробные и последовательные планы захвата территорий Советской России, разрушения систем здравоохранения, образования, продовольственного снабжения на захваченных территориях и образования искусственного голода.

"В ходе процесса вниманию суда были представлены данные об угонах мирного населения на принудительные работы и в концлагеря. <…> Согласно архивным документам, за период оккупации более чем из 400 населенных пунктов на территориях Боровского, Износковского, Юхновского, Мосальского, Жиздринского, Ульяновского, Хвастовичского, Спас-Деменского, Думиничского районов были полностью вывезены все жители. В тех районах, где активно действовало партизанское движение, нацисты стремились полностью обезлюдить даже небольшие деревни, чтобы лишить любой поддержки участников народного сопротивления", - добавили в пресс-службе.

На первом заседании, 13 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал заявление прокуратуры области. По мнению Шапши, нужно продолжать изучать обстоятельства и идентифицировать конкретных участников бесчеловечных преступлений, совершенных оккупационными войсками и войсками Германии, их пособниками на территории Калужской области в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 год в отношении не менее 326 тыс. советских граждан. Прокурор области Константин Жиляков представил суду доказательства массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных нацистами путем расстрела, повешения и сожжения заживо.

В поданных в Калужский областной суд материалах говорится, что в период оккупации области нацистами с октября 1941 года по сентябрь 1943-го общее число жертв превысило 26 тыс. человек, было угнано более 300 тыс. человек, полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тыс. колхозов. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, по оценке на сегодняшний день, составляет почти 13 трлн рублей.