В ЛНР открыли реабилитационный центр для демобилизованных студентов

Проект получил название "Реабилитация участников СВО - один за всех и все за одного"

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Центр для демобилизованных студентов, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), открыли в Луганске на базе кафедры общей врачебной практики и медицинской реабилитации Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.

"На базе медицинского университета имени Святителя Луки на кафедре общей врачебной практики и медицинской реабилитации открыт реабилитационный центр для демобилизованных студентов - участников СВО", - сказал он.

Карякин рассказал, что проект создания центра "Реабилитация участников СВО - один за всех и все за одного" стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов, он был реализован совместно с региональным Минздравом и Министерством молодежной политики ЛНР под эгидой Общественной палаты ЛНР. В центр реабилитации в Луганске сейчас могут обращаться демобилизованные студенты, проживающие в городе. В дальнейшем такие центры планируют открывать в других населенных пунктах региона, а также расширять категории жителей, которым будет доступна медицинская помощь в них. "Завезено (в центр реабилитации в Луганске - прим. ТАСС) оборудование, которое позволяет восстанавливать и моторику, и другие физические всевозможные функции <...> после ранений, работают психологи. <…> В дальнейшем также нужно будет участвовать [в грантах], потому что идет закупка оборудования недешевого и комплектация", - сообщил он.

Демобилизация студентов в республиках Донбасса

Студенты в Донецкой и Луганской народных республиках призывались на военную службу в рамках всеобщей мобилизации, которую главы ДНР и ЛНР объявили 19 февраля 2022 года после обострения ситуации по всей линии соприкосновения в Донбассе и начала эвакуации местных жителей в регионы РФ.

После вхождения ДНР и ЛНР в состав России по итогам сентябрьских референдумов встал вопрос о возвращении студентов с фронта, поскольку при проведении частичной мобилизации в РФ студентам очных и очно-заочных форм обучения, получающим образование впервые, была предоставлена отсрочка от призыва.

13 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к местам обучения. 18 ноября 2022 года врио глав республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении мобилизованных студентов с военной службы. В конце того же месяца последовали аналогичные указы в отношении аспирантов. С теми из них, кто хотел бы продолжить службу, воинские части должны были заключить контракты, а их образовательные организации - предоставить таким обучающимся академический отпуск на соответствующий период.