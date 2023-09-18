В Архангельске возобновили движение теплоходов, приостановленное из-за непогоды

Рейсы останавливали на всех четырех муниципальных линиях на Северной Двине

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Рейсы пассажирских теплоходов, прерванные из-за сильного ветра, возобновили на Северной Двине в Архангельске, сообщает пресс-служба администрации города.

"Движение пассажирских теплоходов возобновилось на всех муниципальных линиях", - указано в сообщении.

Рейсы были остановлены на всех четырех муниципальных линиях на Северной Двине в Архангельске, они соединяют материковую часть города с островами в дельте реки.

По данным Севгидромета, во вторник в области ожидается ветер западных направлений со скоростью до 12 м/с.