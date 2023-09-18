В Великом Новгороде открылся финал первого в России Чемпионата высоких технологий

В мероприятии принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Финал первого в России Чемпионата высоких технологий официально открылся в Великом Новгороде на площади Победы-Софийской, передает корреспондент ТАСС.

"Вы уже молодцы, вы уже профессионалы. Именно здесь, на новгородской земле, началась Россия и именно здесь, на новгородской земле, проходит первый Чемпионат высоких технологий, который закладывает будущее нашей страны", - сказал Бугаев.

В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения, которое было организовано Министерством просвещения Российской Федерации.

Торжественная церемония открытия началась с парада участников соревнования и театрализованного представления. Участие в церемонии также приняли первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев и первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов.

Первый в стране Чемпионат высоких технологий - это соревнования по компетенциям, перечень которых сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.

Соревнования проходят по восьми компетенциям: "Нейросети и большие данные", "Технологии развития города и территорий", "Летающая робототехника", "Геопространственная цифровая инженерия", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление ЭОГ-проектами", "Биопротезирование", "Изготовление индивидуальных имплантов".