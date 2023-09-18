Эксперт: в РФ более половины студентов техникумов считают рабочие профессии престижными

Как отметил советник председателя правления "Движения первых" Антон Актуганов, согласно опросу организации, 56% студентов средне специальных учреждений планируют в дальнейшем работать по специальности

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Получение образования в средних специальных учебных заведениях и дальнейшая карьера в рабочих специальностях является престижной для 53% российских студентов. Об этом сообщил советник председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Антон Актуганов на панельной дискуссии "Открытый разговор о будущем среднего профессионального образования в России" на чемпионате высоких технологий.

"Мы проводили исследование: 29 тыс. студентов из 83 регионов России приняли в нем участие. Мы спросили, почему ты выбрал колледж или техникум? Престиж профессии - ответили 53% респондентов. Престиж учреждения - 22% респондентов", - сказал Актуганов.

Он также добавил, что "Движение первых" проводило опрос среди студентов средне специальных учреждений о том, планируют ли они в дальнейшем работать по специальности. "Ответили 56% респондентов, что планируют. Является ли обучение в колледже престижным? 62% сказали, что да, является престижным", - уточнил Актуганов.

Первый в России финал чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.