18 сентября, 18:56

В Вологодской области пострадавшим от птичьего гриппа выплатят 61 млн рублей

Предприятие ООО "Малечкинская птицефабрика" лишилось всего поголовья в 500 тыс. кур

ТАСС, 18 сентября. Правительство Вологодской области выделит 61 млн рублей на компенсации ущерба от изъятия птицы из-за вспышки птичьего гриппа, произошедшей в июле на Малечкинской птицефабрике в деревне Парфеново Череповецкого района. В ближайшее время средства переведут на счета птицефабрики и владельцев личных хозяйств, сообщила пресс-служба правительства.

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"Все процедуры оценки завершены, владельцы птицы уведомлены о размере средств, которые будут зачислены им на счет. В рамках постановления принято решение о выделении более 61 млн рублей из резервного фонда на компенсацию ущерба владельцам изъятой птицы. На этой неделе денежные средства поступят в Управление ветеринарии и затем будут переведены на счета граждан и птицефабрики", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Вологодской области Михаила Глазкова.

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована 25 июля на ООО "Малечкинская птицефабрика", предприятие лишилось всего поголовья в 500 тыс. кур. Около 200 тыс. птиц погибли от инфекции, почти 300 тыс. уничтожены. Помимо птицы на предприятии была изъята вся продукция пттицеводства. В личных подсобных хозяйствах и у предпринимателей изъяли более 3,9 тыс. голов различной домашней птицы, включая кур, гусей, индоуток, перепелов и других. Размер компенсации определен независимым оценщиком по средней рыночной стоимости птицы.

На Малечкинской птицефабрике производили около 20% яиц от общего объема в области. Предполагаемым источником заражения стал открытый водоем, куда могли занести инфекцию перелетные птицы. Специалисты организовали мониторинг ситуации на других птицефабриках области. Сотрудники охотдепартамента оценивают состояние дикой птицы.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку. В России таких инцидентов пока не зафиксировано. 

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