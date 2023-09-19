Дизайн карты москвича обновили для незрячих и слабовидящих

На карту шрифтом Брайля нанесли серию и номер, срок ее действия, а также номер телефона горячей линии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Карта москвича стала доступнее для незрячих и слабовидящих горожан. Теперь на пластиковую карту шрифтом Брайля нанесена не только надпись "СКМ" ("Социальная карта москвича"), но и серия и номер карты, срок ее действия, а также номер телефона горячей линии, сообщили ТАСС в Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"Изменение дизайна карты - важный шаг в развитии инклюзивного подхода в городских проектах, который позволит незрячим и слабовидящим горожанам пользоваться всеми возможностями карты без посторонней помощи. <...> По телефону горячей линии проекта "Карта москвича" держатели карты могут обратиться за консультацией или получить информацию о количестве баллов на электронном социальном сертификате, а серия и номер карты нужны для того, чтобы записаться на очные или онлайн-занятия проекта "Московское долголетие", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для инвалидов I и II группы, в том числе незрячих и слабовидящих, карта москвича выпускается со шрифтом Брайля, это около 400 тыс. жителей столицы.

"В процессе разработки нового дизайна подготовили несколько вариантов оформления. Все они были протестированы совместно со Всероссийским обществом слепых. Эксперты и держатели карт одобрили идею добавить дополнительную информацию шрифтом Брайля на лицевую сторону носителя", - отметили в ДИТ.

Обновленную карту москвича смогут получить те, кто подает заявление на ее выпуск впервые, а также горожане, у которых истек срок действия карты или льготы. Готовую карту можно получить в ближайшем центре госуслуг "Мои документы".

"Карта москвича - один из важнейших социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая позволяет пользоваться льготным проездом в городском транспорте, записываться к врачу, получать скидки на товары и услуги более чем в 8,5 тыс. магазинов партнерской сети и многое другое. Для ее оформления необходимо заполнить электронное заявление на портале mos.ru. Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись. Карта будет готова в течение 30 дней", - заключили в департаменте.