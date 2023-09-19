В Севастополе уничтожили более 1,2 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Как сообщили в МЧС России, боеприпасы подняли со дна бухты Гильзовая

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России в Севастополе подняли со дна бухты Гильзовая и уничтожили более 1,2 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В бухте Гильзовая у берегов Севастополя водолазы МЧС России ведут работы третий год подряд. Порядка 1 200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли из воды и уничтожили за один день", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что очередные находки подняли с глубины при помощи заполненных воздухом понтонов, транспортировали на полигон, где уничтожили путем контролируемого подрыва.

Всего в 2023 году специалисты МЧС обезвредили в бухте Гильзовая более 4 тыс. взрывоопасных предметов. "Специалисты чрезвычайного ведомства уже совершили 423 погружения общей продолжительностью свыше 600 часов и обследовали более 2 га дна", - добавили в пресс-службе. Из воды извлекли артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели германского и советского производства.