В Башкирии на грант главы региона организуют турпоездку для слабослышащих детей

Как сообщил автор проекта Ильдар Биккузин, однодневный выезд в Уфу и на природу смогут совершить порядка 300 детей

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Туристические поездки для глухих и слабослышащих детей организуют в Башкирии на грант главы республики. Совершить однодневный выезд в Уфу и на природу смогут всего порядка 300 ребят, сообщил ТАСС посол гостеприимства Башкирии, автор проекта Ильдар Биккузин.

"Мы запустили проект инклюзивного тура для инвалидов по слуху, это слабослышащие и глухие дети. Проект реализован на грант главы Республики Башкортостан. Организуем им экскурсию по Башкирии и Уфе, с охватом порядка 300 человек", - сообщил Биккузин.

Тур называется "Башкирия своими глазами", причем проживающие в Уфе же дети смогут посмотреть город и увидеть его как бы впервые, потому что многие из них не знакомы со многими уголками столицы республики, добавил он. Первый подобный опыт у организации был в 2022 году со слепыми детьми, которые познакомились со столицей Башкирии посредством ощущений. "Все эти проекты реализуются с учетом специфики наших подопечных, к примеру слепым требовались сопровождающие. Для глухих будет сурдоперевод. Часть детей посетит локацию в Гафурийском районе, где увидит красоту родного края", - резюмировал собеседник агентства.