Все СМИ Донецкой Народной Республики объединятся в один медиахолдинг

В регионе будет действовать одно юрлицо, в которое будут входить и печатные СМИ, и радио, и ТВ

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Средства массовой информации Донецкой Народной Республики (ДНР) войдут в единый медиахолдинг, процесс объединения уже запущен. Об этом сообщил председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко на форуме "Вся Россия - 2023".

"Сегодня 23 газеты издаются у нас в регионе, в городах ДНР, три крупных телеканала и шесть радиостанций. <….> Было принято решение с министерством, с правительством нашим - мы объединяемся в один крупный медиахолдинг", - сказал он.

По его словам, в республике будет действовать одно юрлицо, в которое будут входить и печатные СМИ, и радио, и ТВ.

"Сейчас мы создаем холдинг. <...> И те люди, которые хотят к нам приехать - мы с удовольствием всех ждем. При этом они могут себя проявить не только на одном направлении - в газете или на радио. Им доступен весь спектр СМИ, представленных в холдинге. Можно делать программы для ТВ, также выступать на радио и писать что-то для газет", - добавил председатель комиссии по реорганизации действующих СМИ ДНР в один медиахолдинг Николай Черкашин.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручат на форуме.