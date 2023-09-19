Большинство опрошенных россиян получают официальную зарплату

По данным ВЦИОМ, в общей сложности неофициальную зарплату получают 11% респондентов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян (83%) получают официальную зарплату, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Исследование установило, что подавляющее большинство работающих россиян получают доход официально, об этом говорят восемь из десяти работающих граждан (83%). В общей сложности неофициальную зарплату получают 11% (5% - "черную" и 6% - "серую")", - говорится в исследовании.

Уточняется, что по 17% опрошенных назвали строительство и торговлю профессиями, где чаще всего платят зарплату неофициально.

Согласно опросу, менее половины россиян (42%) ответили, что с пониманием относятся к тому, что некоторые работодатели платят своим работникам зарплату неофициально. "Но доля тех, кто относится к неофициальным выплатам без понимания, все-таки выше - 49%", - подчеркивается в исследовании.

"Белая" зарплата подразумевает законодательно чистый доход. "Черная" зарплата означает неофициальное трудоустройство, при котором работник получает неофициально весь доход, при "серой" зарплате неофициально выдается только часть дохода.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 сентября. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.