Как завоевать внешние рынки: компании Приволжского округа получили премии "Экспортер года"

15 сентября в столице Чувашии торжественно вручили премии лучшим экспортерам Приволжского округа. В числе лидеров по количеству компаний-победителей - Пермский край

В середине августа конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Приволжском федеральном округе. Однако торжественной церемонии награждения пришлось ждать месяц - она прошла в Чебоксарах 15 сентября. Лидером округа стал Пермский край: региональные компании называли в числе победителей и лауреатов 18 раз. Далее следует Саратовская область (6 лидеров), а в Чувашии конкурсная комиссия отметила три проекта.

Самые смелые компании

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина записала для участников награждения видеообращение. "Я уверена в том, что каждый экспортер - это предприниматель, для которого нет преград и который своим примером доказывает: нет ничего невозможного. Ваш успех важен не только для вас, но и для всей страны, потому что именно вы помогаете формировать новый имидж продукции, сделанной в России, на мировом рынке. И еще каждый из вас помогает российской экономике расти в целом. Ваш пример станет вдохновением для других предпринимателей и будет способствовать продвижению нашей страны на международной арене", - обозначила она роль, которую в экономике страны играют экспортеры.

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Церемонию открыл исполняющий обязанности председателя правительства Чувашской Республики Михаил Ноздряков. Он обратился ко всем экспортерам с поздравлениями: "В сегодняшних условиях поддержка бизнеса, который работает на внешних рынках, - это важнейшая государственная задача. И неспроста это возведено в ранг национального проекта. Сегодня, чтобы претендовать на эту премию, нужно иметь некоторую смелость. Отрадно, что почти четверть участников в этом году, - из нашего Приволжского округа. Я уверен, что это мероприятие будет способствовать развитию экспорта и поддержке бизнеса во внешнеторговой деятельности". Также он отметил, что сегодня все экспортеры защищают на внешних рынках честь страны и способствуют развитию России.

Большую поддержку в этом оказывает Российский экспортный центр. Как сообщили ТАСС, РЭЦ вовлекает регионы, входит в состав экспортных советов при главах регионов, проводит встречи с их главами, помогает готовить обновленные экспортные стратегии и региональные программы, обучает кадры.

Также совместно с регионами формируется сборник лучших региональных практик поддержки экспорта с целью их масштабирования в субъектах РФ. За счет этого каждый регион может пользоваться успешными инструментами, которые уже применялись на практике и доказали свою эффективность.

Эта работа дает свои результаты. В том числе их можно увидеть на региональных церемониях "Экспортер года", а в конце 2023 года торжественный итог экспортной деятельности будет подведен на вручении общероссийской премии.

Приволжский округ - регион экспортеров

Ведущие церемонии отметили, что Приволжский округ всегда выделялся развитой промышленностью - здесь сконцентрировано около половины всего российского экспорта - и разнообразием компаний, представленных в разных номинациях. Один только перечень продуктов, которые они поставляют на внешние рынки, полностью подтвердил эти слова. Обладателями премий стали самые разные компании и индивидуальные предприниматели.

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Крупный бизнес"

Первое место в этой номинации получило АО "Соликамскбумпром" (Пермский край), которое экспортирует бумагу для гофрирования, бумагу газетную в рулонах. На втором месте - ульяновская компания-экспортер радионуклидных препаратов ГНЦ НИИАР, на третьем - БФ АО "Апатит" (Саратовская область), поставщик аммофоса и монокальций фосфата.

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Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации победил ТД "Пермский ДСК" (Пермский край), который поставляет на международный рынок пиломатериалы, плиты ДВП, пеллеты. Второе и третье места получили компании "РусЭкспортА" (Кировская область) и "Форт-Телеком" (Пермский край), поставляющие пиломатериалы и промышленное оборудование соответственно.

Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Крупный бизнес"

Победитель - АО "Глазовский завод Металлист" (Удмуртская Республика), поставщик вентиляторов и тисков. ООО "ПФ Сокол" и ООО «ЭЛКАМ» (Пермский край) заняли второе и третье места.

© ТАСС

Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Малое и среднее предпринимательство"

ООО "ПК "Агромастер" (Республика Татарстан) признали победителем в этой номинации. Компания экспортирует посевные комплексы. Обладатель второго места, компания "Аркто" (Чувашская Республика), занимается экспортом холодильного и морозильного оборудования. "АвтоГазТранс" из Самарской области, экспортер прицепов и насосов, занял третье место.

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Крупный бизнес"

Первое место у АО "НМЖК" (Нижегородская область), которое экспортирует различные виды мыла. АО "Самараагропромпереработка" (Самарская область), которое продает продукты переработки подсолнечника, заняло второе место, а ООО "Волгатрейд" (Саратовская область), которое экспортирует горох, нут, чечевицу, сафлор, кориандр, пшеницу, - третье.

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации победила компания "Агро-Рост Экспорт" из Татарстана, которая экспортирует различную сельскохозяйственную продукцию. Поставщик рапсового масла "Лебяжский ЗРМ" (Кировская область) занял второе место, Группа компаний КМК (Чувашская Республика) - третье.

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Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)", категория "Крупный бизнес"

Победитель - ООО "РУСАГРО-САРАТОВ", экспортер жиров и заменителей молочного жира. Второе место заняло ООО "СОРДИС" (Нижегородская область), поставляющее на внешние рынки водку, коньяк и настойки. "Кондитерская фабрика "Пермская" (Пермский край), экспортирующая батончики и шоколадные пастилки, - третья в этой номинации.

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Экспортер вафель, печенья и зефира, самарская компания "Услада" победила в этой номинации. Пермское ООО "Радуга", поставщик конфет, заняло второе место, экспортер колбасных изделий "Митжел" (Оренбургская область) - третий.

Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Крупный бизнес"

Победитель - "ЗАВОД ИНКОМ" (Нижегородская область), который экспортирует комплекты проводов.

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Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации победило ООО "Манхай" (Республика Мордовия), которое оказывает услуги по разработке программного обеспечения. Саратовский "Центр "ФОРВАРД", консультант по работе с программными продуктами, занял второе место, ремонтное ООО "ПНПК" (Пермский край) - третье.

Номинация "Трейдер года", категория "Крупный бизнес"

Первое место у АО "Атомстройэкспорт" (Нижегородская область), которое экспортирует печатные книги, брошюры, трубы, прутки и другую продукцию. Компания "БумХимИнвест" (Пермский край), экспортер картона и бумаги для гофрирования, заняла второе место, ООО "1А" из Ульяновской области - третье.

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Номинация "Трейдер года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Кировская компания "СладЭкс", экспортер мучных кондитерских изделий, победила в этой номинации. Второй - ТД "Уралхимсорб" (Пермский край), который экспортирует активированный древесный уголь. Третье - ООО "Компания Бизнес Партнер" (Оренбургская область), продающее бытовую химию, средства гигиены и изделия медицинского назначения.

Номинация "Новая география", категория "Крупный бизнес"

Победитель - ООО "МЕТТА" (Республика Башкортостан), которое экспортирует эргономичные офисные кресла и комплектующие для офисных кресел. ООО "БумХимИнвест" - второе, "Глазовский завод Металлист" (Удмуртская Республика) - третий.

Номинация "Прорыв года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место у ООО "НПО "ГалилеоСкай" (Пермский край), которое экспортирует специальное оборудование для мониторинга транспорта. Второе - у ООО "Радуга" (Пермский край), третье - у ПП "СПЕЦДЕТАЛЬ" (Чувашская Республика), которое экспортирует продукцию для промышленных предприятий.

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Крупный бизнес"

Победитель - АО "ГНЦ НИИАР" (Ульяновская область). Компания экспортирует радионуклидные препараты и источники. Второе место у ПАО "Уфаоргсинтез" (Республика Башкортостан), экспортера нефтехимической продукции. АО "Соликамскбумпром" (Пермский край), которое поставляет на внешний рынок лигносульфонаты и газетную бумагу, заняло третье место.

© ТАСС

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Малое и среднее предпринимательство"

АО "АРТ-Оснастка" (Республика Башкортостан), которое экспортирует технологические услуги, признано победителем. Вторая - самарская компания "ВЭЛТ", поставщик паззлов и декоративных объемных карт. ООО "Тенториум" (Пермский край), поставщик косметики и пищевых продуктов, - третье.

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Крупный бизнес"

Жюри признало победительницей Наталью Корой, генерального директора масложирового бизнес-направления ГК "РУСАГРО-САРАТОВ" (Саратовская область). Вторая в этой номинации - Ирина Турова, которая руководит коммерческим департаментом компании "БумХимИнвест" (Пермский край). Третья - управляющий директор АО "Глазовский завод Металлист" (Республика Удмуртия) Анна Мильчакова.

© ТАСС

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Анна Горохова, директор ООО "СладЭкс" (Кировская область), стала победительницей в этой номинации. Ольга Шергина, глава компании ТД "Уралхимсорб" (Пермский край) – вторая, Алина Симонова, индивидуальный предприниматель из Саратовской области, третья.

Номинация "Лучший молодой предприниматель-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победительницей признана Арина Спицына, генеральный директор ООО "Алый Парус" (Оренбургская область). Компания экспортирует коробки из гофрированного картона.

Номинация "Лучший экспортер в сфере электронной торговли", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой новой для МСП номинации победило ООО "Ураллесэкспорт" (Республика Башкортостан). Компания экспортирует пило- и лесоматериалы. Второе место у ООО "Тенториум" (Пермский край). Третье - ООО "Русшпала" (Оренбургская область) Компания экспортирует шпалы, опоры ЛЭП, пиломатериалы.

© ТАСС

Сразу после определения победителей в каждой номинации, в августе 2023 года, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков отметил: "Приволжский федеральный округ всегда выделялся развитой и разнообразной промышленностью. Здесь сконцентрировано около половины от всего объема российского экспорта технологий. Премия "Экспортер года" позволяет компаниям заявить о себе, повышает их престиж, облегчает заключение партнерских соглашений и стимулирует предприятия к дальнейшему развитию".

Как стать первым?

Выходя на сцену, победители и лауреаты делились мнением о том, что же помогло их компаниям стать успешными на внешних рынках.

Наталья Ступникова, директор по экономике и финансам компании "Соликамскбумпром", считает, что ее компании помогает опыт: "Очень много стран Восточной Азии печатают газеты на нашей бумаге. История нашего предприятия очень долгая, нам больше 80 лет. За эти годы „Соликамскбумпром“ стал настоящим брендом". Татьяна Васильева, директор "РусЭкспортА", отметила, что ее компании помогает активное продвижение в социальных сетях. А представительница компании "РУСАГРО-САРАТОВ" поделилась своим секретом: "Очень важно, кто управляет компанией. Если в совете управления нет женщин, то компания, как правило, неудачна". И кстати, генеральный директор компании Наталья Корой стала лучшей женщиной-экспортером.

© ТАСС

Но не менее важна и государственная поддержка. Об этом на церемонии много говорили официальные лица, вручавшие премии счастливым лауреатам.

Роман Генкель, вице-президент Российского экспортного центра, отметил большую роль Школ экспорта РЭЦ. "В целом все, что касается обучения, всегда полезно, даже если ты, казалось бы, все знаешь. Безусловно, нам важно понимать, как заключать контракт, как выходить на тот или иной рынок, важны и особенности этикета. В целом все, что касается ведения экспортной деятельности, от отчетности до понимания, как изучать аналитику, наши коллеги из Школы экспорта могут сказать".

Роман Чекушов, директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России, тоже обратился к этой теме. По его мнению, помощь экспортерам должна быть комплексной, чтобы компании могли выбрать оптимальные инструменты. Хотя эффективнее всего для бизнеса - использовать все меры поддержки. Второй важный момент - единство действий: "Чтобы нам развивать экспорт, очень важно постоянно быть в одном информационном поле". По словам Романа Чекушова, с 2024 года могут появиться инструменты, которые таргетированно будут помогать компаниям, готовым развивать экспорт. "Все впереди, будем поддерживать, помогать", - заключил он.

О конкурсе

Премия "Экспортер года" учреждена Правительством РФ. Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Сначала на уровне каждого федерального округа, а затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне.