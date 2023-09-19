Каждый четвертый опрошенный россиянин не доверяет книгам, написанными нейросетями

В результатах исследования РКС и портала "Рамблер" также говорится, что 11% респондентов не станут покупать книги авторов, которых признали в России иностранными агентами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Четверть читателей в России отказываются от книг, написанных искусственным интеллектом. Лидирующие позиции в читательских предпочтениях россиян занимает классика отечественной и мировой литературы, говорится в результатах совместного исследования Российского книжного союза (РКС) и портала "Рамблер" (имеются в распоряжении ТАСС).

"Свыше трети (38%) респондентов предпочитают классику русской и мировой литературы. Чуть больше одной четверти (26%) участников опроса заявили, что читают преимущественно детективы, 27% - фантастику/фэнтези. Среди причин отказа от приобретения книги - автор, к которому нет доверия (35% опрошенных), высокая цена (28%) и контент, созданный искусственным интеллектом (25%)", - указано в материалах.

Кроме того, 11% респондентов отметили, что не станут покупать книги авторов, которых признали в России иностранными агентами. При этом воздержится от покупки пиратских копий только 1% опрошенных.

Согласно исследованию, бумажные книги остаются самым популярным форматом, им отдают предпочтение 51% опрошенных. Четверть (25%) чаще читают электронные книги, 17% сочетают форматы бумажной и цифровой книги. Слушать аудиокниги предпочитают лишь 7% респондентов.

Более 20% опрошенных россиян тратят на чтение более 10 часов в неделю, а 32% - не более часа. "Еще меньше литературе уделяют 16% респондентов - не более 30 минут в неделю. А вот оставшиеся 31% опрошенных читают или слушают книги не менее пяти часов в неделю", - говорится в сообщении.

Об исследовании

Исследование проходило в рамках федеральной кампании по популяризации чтения "У страниц нет границ" с 26 июля по 7 сентября. Цель кампании, которую поддерживают профильные ведомства и правительства регионов России, - вовлечь в пространство чтения как можно больше россиян всех возрастов. В исследовании РКС и "Рамблера" приняли участие около 1 тыс. человек из разных регионов России. Среди респондентов 56% мужчин и 44% женщин. Возраст участников - от 31 до 56 и старше лет.