Союз журналистов обратился в ФСБ и МВД в связи с угрозами представителям российских СМИ

Угрозы ранее высказала официальный представитель сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) направил письма в ФСБ и МВД с просьбой обратить внимание на угрозы спикера ВСУ в адрес представителей российских СМИ и уделить вопросу их безопасности особое внимание. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев на форуме "Вся Россия-2023".

"На фоне угроз в адрес российских журналистов я принял решение направить письма в ФСБ и МВД с просьбой уделить этому вопросу особое внимание. Там это было воспринято серьезно. Поэтому, хоть и незаметно, нас охраняют", - сказал он.

Ранее журналист Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент обращения официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, где она высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручат на форуме.