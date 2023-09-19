В Австралии зафиксировали климатический феномен Эль-Ниньо

По данным метеорологов, из-за него в стране возрастет риск лесных пожаров

СИДНЕЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Государственное метеорологическое бюро Австралии зафиксировало на территории континента климатический феномен Эль-Ниньо, из-за которого, по данным метеорологов, в стране возрастет риск лесных пожаров, а предстоящее лето (начинается в декабре и заканчивается в марте) будет аномально сухим и жарким. Об этом сообщил глава отдела климата бюро Карл Браганца на пресс-конференции.

По его словам, после нескольких месяцев исследований "бюро может подтвердить, что климатический феномен Эль-Ниньо, впервые за последние восемь лет, проявляет активность над Тихим океаном". "В Австралии зафиксированы два климатических явления - Эль-Ниньо и положительный диполь в Индийском океане. Их одновременное наступление означает, что оставшиеся месяцы 2023 года в Австралии, вероятно, будут экстремально жаркими и сухими", - сказал он.

Заявление бюро прозвучало после того, как на юго-восточном побережье Австралии и в районе Сиднея был объявлен запрет на посещение леса и разведение огня, а в северо-восточных регионах страны выпущены предупреждения об эвакуации из-за масштабных лесных пожаров. "По всей вероятности, мы можем ожидать, что это лето будет знойным, и, скорее всего, станет самым жарким за последние три года", - сказал Браганца, отметив, что феномен Эль-Ниньо сохранится в Австралии по меньшей мере до марта 2024 года.

Климатический феномен Эль-Ниньо

В начале июля Всемирная метеорологическая организация заявила, что во втором полугодии 2023 года с 90% вероятностью на Земле установится природный феномен Эль-Ниньо. Это явление происходит в среднем один раз в период от двух до семи лет и обычно длится от девяти до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана.

Действие Эль-Ниньо уже привело к обмелению Панамского канала, длительному простаиванию судов, логистическим проблемам и задержкам в поставках различных товаров. В начале августа Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что Эль-Ниньо может усилить напряженность вокруг доступа к таким ресурсам, как вода и сельскохозяйственные угодья, а также приведет к возникновению угрозы "недоедания из-за продолжающегося отсутствия продовольственной безопасности".