Портал "Школа Москвы" посетили более 6 млн раз за два года работы

В департаменте образования и науки Москвы отметили, что платформа накопила объемную библиотеку материалов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Портал "Школа Москвы", которому в сентябре 2023 года исполнилось два года, посетили более 6 млн раз, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Сайт, на котором собрана вся полезная информация о ключевых проектах и лучших практиках московского образования, посетили более 6 млн раз. Подарком ко дню рождения онлайн-ресурса стал его масштабный редизайн - с изменением визуальной концепции в едином стиле "Московского образования", более информативной широкой сеткой, удобной навигацией по разделам и блокам портала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время работы платформа накопила объемную библиотеку материалов, касающихся образования от детского сада и школы до поступления в колледж или вуз. Например, в блоках "Детский сад" и "Школа" родители смогут найти полезную информацию о том, как подготовиться к этим важным этапам, советы психологов и педагогов, информацию про образовательные программы, распорядок дня, питание и многое другое. Особое внимание на сайте уделено заботе о ментальном здоровье детей и профилактике буллинга. Также там можно послушать тематические подкасты с экспертами или школьное радио, проверить свои знания в онлайн-тестах, а среди новинок на сайте - тематические кроссворды, которые помогают закрепить знания.