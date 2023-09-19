Отбывающий тюремное наказание экс-премьер Таиланда Чинават перенес операцию

Главный врач полицейского госпиталя в Бангкоке Сопхонрат Сингхачару сообщил, что она прошла успешно

БАНГКОК, 19 сентября. /ТАСС/. Отбывающий тюремное наказание бывший премьер Таиланда Таксин Чинават перенес операцию. Об этом сообщила его дочь Пхетхонгтхан Чинават.

"Моему отцу на прошлой неделе сделали операцию", - сказала она журналистам в штаб-квартире партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи").

Главный врач полицейского госпиталя в Бангкоке Сопхонрат Сингхачару подтвердил, что Чинават действительно "в связи с наличием некоторых симптомов перенес операцию, которая прошла успешно", проинформировала газета Khaosod.

74-летний Чинават 22 августа вернулся в Таиланд. Сразу после общения с родственниками и сторонниками его доставили в Верховный суд, который оставил в силе несколько приговоров к тюремному заключению, общий срок которых составляет восемь лет. Департамент исполнения наказаний на следующий день сообщил, что Чинават был госпитализирован после того, как врачи диагностировали у него ишемию, гипертонию, изменения в легких в результате перенесенного ковида и грыжу межпозвоночных дисков. Чинават 31 августа подал прошение о королевском помиловании. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) помиловал его с учетом внесенного им вклада в развитие страны и сократил срок тюремного заключения до одного года.

Заместитель генерального директора Департамента исполнения наказаний Ситтхи Сутивонга ранее сообщил, что Чинават после отбытия шестимесячного срока может получить право на условно-досрочное освобождение как заключенный старше 70 лет с сопутствующими заболеваниями.

Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават был вынужден остаться за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, затем он окончательно покинул страну. Суд в 2008 году заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года его также приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию.