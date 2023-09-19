Герои России проведут уроки мужества для калининградских школьников и студентов

Губернатор области Антон Алиханов отметил важность прямого общения молодежи с настоящими героями и патриотами

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Всероссийский проект "Вахта Героев Отечества" стартовал в Калининградской области. В его рамках Герои России проведут уроки мужества для школьников и студентов региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В регионе стартовал всероссийский проект "Вахта Героев Отечества". Для участия в масштабном патриотическом мероприятии область посетили Герои Российской Федерации Вячеслав Бочаров, Олег Козлов, Руслан Кокшин и Владимир Юрченко, состоящие в общероссийской общественной организации "Российская Ассоциация Героев". С 19 по 20 сентября они пообщаются со школьниками и студентами в разных точках области: Калининграде, Черняховске, Советске, Гусеве, Гвардейске и Гурьевске. Первая такая встреча состоялась в военном учебном центре БФУ им. И. Канта. Ожидается, что "Вахта Героев Отечества" охватит более 600 молодых людей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор области Антон Алиханов встретился с участниками проекта и отметил важность прямого общения молодежи с настоящими героями и патриотами. Бочаров в свою очередь отметил, что проект направлен в том числе на решение этой задачи. "У нас в Калининграде - 103-я по счету вахта, мы ее начали в 2012 году, вся страна охвачена этим проектом. Мы все свои знания, силы, возможности стараемся передать аудитории в ходе диалога, найдя точки соприкосновения", - сказал он.

Алиханов подчеркнул, что вопросам патриотического воспитания в регионе уделяется особое внимание, в этом году область нарастила объем организационных и финансовых усилий в сфере молодежной политики, создаются возможности для самореализации подрастающего поколения, в том числе с помощью домов молодежи, военно-патриотического центра "Авангард".

Кроме того, с 2023 года в регионе реализуется проект "На них равняясь". Он позволяет молодым людям пообщаться с выдающимися гражданами страны, побывать с экскурсиями на интересных объектах. Организатором проекта "На них равняясь" является военно-патриотический центр "Авангард" при поддержке министерства молодежной политики Калининградской области и всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" Росмолодежи.