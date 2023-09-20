В Якутске после падения плиты на детей проведут оценку техсостояния конструкций

В частности, рекомендовано включить в перечень обязательных сезонных работ управляющих организаций мероприятия по контролю технического состояния потенциально опасных элементов зданий - крыш, крылец, козырьков, перил

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Якутска обсудили и приняли перечень первоочередных мер после гибели ребенка и травмировании еще троих в результате падения бетонной конструкции. Среди мер - визуальный осмотр и оценка технического состояния конструкций, не предусмотренных проектами зданий в жилых многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе окружной администрации Якутска.

"В среду утром в окружной администрации города Якутска прошло расширенное совещание с участием заместителей главы города, руководителей структурных подразделений по комплексу мероприятий, связанных с чрезвычайным происшествием в доме по улице Автодорожной, 40/9, в котором один ребенок погиб, еще трое детей получили травмы различной степени тяжести. По итогам обсуждения председательствующий на совещании и.о. главы города Георгий Гаврильев озвучил первоочередные меры по профилактике и предотвращению подобных ЧП и дал соответствующие поручения", - говорится в сообщении.

Среди поручений - проведение визуального осмотра и оценки технического состояния конструкций, не предусмотренных проектами зданий в жилых многоквартирных домах. Как уточнили в мэрии, речь идет, в частности, о крыльцах, козырьках, лестницах, рекламных вывесках в нежилых помещениях, используемых под магазины, офисы и т. д.

Также поручено провести анализ существующих муниципальных актов и регламентов, определяющих процесс перевода жилого помещения в нежилое, на предмет их актуальности и усиления контроля за строительными работами, провести инвентаризацию строительных площадок, усилить контроль за соблюдением техники безопасности и культуры организации строительных и ремонтных работ на объектах. Дано поручение обследовать для оценки надежности закрепления остановочных павильонов, дорожных знаков и указателей, ограждений, элементов улично-дорожной сети, отдельно стоящих рекламных конструкций.

Рекомендовано включить в перечень обязательных сезонных работ управляющих организаций мероприятия по контролю технического состояния потенциально опасных конструктивных элементов зданий - крыш, крылец, козырьков, перил и т. д.

Как сообщали ранее в региональном управлении МЧС России, во вторник в Якутске бетонная плита обрушилась на четырех детей рядом с многоквартирным домом на ул. Автодорожной, один ребенок погиб, трое госпитализированы. По уточненным данным, дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился в стадии демонтажа. По факту гибели девятилетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщил ранее глава города Евгений Григорьев, власти окажут помощь семьям погибшего ребенка и детей, пострадавших в результате ЧП.