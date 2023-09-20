Около 20 тыс. человек стали участниками форума Kazan Digital Week

На мероприятие также зарегистрировались 1,3 тыс. спикеров

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Около 20 тыс. участников зарегистрировались на международный форум Kazan Digital Week, который стартовал в Казани. Об этом сообщили на торжественном открытии форума.

"На Kazan Digital Week-2023 заявилось 20 тыс. участников и более 1,3 тыс. спикеров. Будет организована работа 106 секций, панельных дискуссий и презентаций продуктов по 10 тематическим и 5 партнерским конференциям в периметре форума", - сообщил ведущий церемонии во время открытия форума.

Глава Минцифры России Максут Шадаев отметил, что форум стал крупнейшим региональным мероприятием. "Мы видим, что из года в год количество участников, количество компаний, которые выставляются, - увеличивается. Это не может не радовать. Это говорит о том, что цифровизация набирает темпы, обороты. И самое главное, что на этой площадке практически все вопросы, все новые тренды цифровизации обсуждаются", - уточнил Шадаев на открытии.

В свою очередь глава Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на актуальность форума. "Сегодня мир цифровой. И все, что здесь будет происходить, имеет очень большой прикладной характер для нашей страны, для тех стран, которые принимают участие в сегодняшнем мероприятии", - сказал он.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты, в том числе, обсудят цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка IT-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "IT-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.