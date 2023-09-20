20 сентября, 07:30

Самолеты испытывают трудности при посадке в израильских аэропортах из-за помех в навигации

Причиной помех могла стать работа средств радиоэлектронной борьбы, расположенных на территории Сирии, сообщил 12-й канал

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Самолеты, приземляющиеся в израильских аэропортах, уже несколько месяцев испытывают трудности при посадке, обусловленные помехами в системе навигации. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на управление аэропортов.

По его данным, самолеты, прибывавшие в Израиль, вынуждены были избирать альтернативные маршруты для посадки из-за некорректной работы системы навигации. Несмотря на эти сложности, число рейсов в еврейское государство не сократилось.

Причиной помех могла стать работа средств радиоэлектронной борьбы, расположенных на территории соседней Сирии, утверждает телеканал. 

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