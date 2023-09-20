В Историческом музее откроется выставка об избирательной системе России

Директор музея Алексей Левыкин отметил, что вход на выставку будет свободный

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия", приуроченная к 30-летию современной избирательной системы России, откроется в Государственном историческом музее 21 сентября. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на пресс-конференции в ТАСС.

"Уже завтра в Государственном историческом музее откроется выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия". Наш совместный проект, который реализован при поддержке огромного количества партнеров - музеев, архивов - объединит в одном пространстве музейные предметы и архивные документы, раскрывающие историю формирования института выборов в России", - сказала она.

Директор музея Алексей Левыкин отметил, что, обратившись к истории России, можно понять, что наша страна "с точки зрения участия масс населения, людей уникальна".

"Я не знаю ни одной [другой] страны, где бы царя трижды выбирали. Мы знаем факт, когда русский монарх избирался представительным собранием", - отметил Левыкин.

Он отметил, что вход на выставку свободный. "Она открывается завтра и проработает до ноября", - добавил он.

Выставочный проект объединит музейные предметы и архивные документы, артефакты из отечественной электоральной практики и цифровые решения в избирательном процессе.

Экспозиция состоит из шести основных разделов: "Раннефеодальное Русское государство. Призвание варягов, Новгородская, Псковская и Вятская вечевые республики и собирание русских земель. 862 - 1500-е годы", "Московское царство. Земские соборы - путь к сословному представительству. 1540-е - 1680-е годы", "Российская империя XVIII-XIX веков", "От империи к Советам - выборы в ХХ веке", "Выборы на рубеже веков (1989-1992 годы)", "Выборы новейшего времени. 1993 - 2022". В нее вошли экспонаты из Государственного исторического музея, Третьяковской галереи и Русского музея.