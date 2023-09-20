В ГИБДД Татарстана тестируют электромобиль "Москвич"

Как отметил начальник управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов, зарядных станций, которые есть в городе и на трассах, достаточно для эксплуатации машины

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Электромобиль "Москвич" начали тестировать в ГИБДД Татарстана. Автомобиль планируется использовать для патрулирования дорог в Казани, рассказал ТАСС начальник управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов на площадке форума Kazan Digital Week.

"Патрульный автомобиль "Москвич" поступил к нам в этом году в единственном экземпляре. Планируется, что он будет эксплуатироваться в Казани. Мы уже несем на нем службу. На сегодняшний день можем сказать, что электромобиль зарекомендовал себя с положительной стороны. При полном заряде он может проехать 410 км, но посмотрим, как поведет себя в зимние холода. А так, каких-то сложностей в эксплуатации не возникает, тех зарядных станций, которые есть в городе и на трассах, вполне достаточно", - сказал он.

Электромобиль "Москвич" представили на площадке международного форума Kazan Digital Week, который проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка IT-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "IT-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.