20 сентября, 12:14

Кабмин утвердил правила ведения закупок лекарств фондом "Защитники Отечества"

© ТАСС/ Ruptly

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это позволит ускорить сам процесс

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила ведения единой базы о закупках лекарств фондом "Защитники Отечества", это позволит упростить сам процесс. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов.

Глава кабмина отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина работает фонд "Защитники Отечества". Его филиалы открыты во всех регионах, фонд оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции.

"Что касается приобретения медицинских изделий и лекарственных препаратов для уволенных со службы ветеранов - участников специальной военной операции, правительством утверждены правила ведения единой базы о закупках, производимых фондом. Такой информационный ресурс существенно упростит сам процесс, что позволит обеспечить их необходимыми товарами, в том числе и средствами реабилитации", - указал Мишустин. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция США в СирииВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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