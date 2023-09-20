В Петербурге установили памятную дату - День Ленинградского народного ополчения

Армия народного ополчения начала формироваться с 30 июня 1941 года на основании решения Ленинградского горкома Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Новую памятную дату - День Ленинградского народного ополчения (23 сентября) - ввели в Санкт-Петербурге. Соответствующий закон был принят на внеочередном заседании законодательного собрания города.

"Ленинградское народное ополчение не только сыграло важную роль во время героической обороны Ленинграда, но в целом оказало значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. <…> Установив памятную дату в Санкт-Петербурге "День Ленинградского народного ополчения - 23 сентября", мы выразим уважение к памяти героев-ополченцев и бессмертному подвигу в обороне Ленинграда", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ подписали руководители всех фракций городского парламента.

Как рассказала журналистам представлявшая документ на заседании депутат Марина Шишкина, в преддверии 80-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от блокады парламентарии намерены инициировать исследовательский проект по восстановлению имен участников народного ополчения. "Я знаю, в Музее блокады, на других архивных площадках находятся заявления этих людей, живые документы, но они не обработаны, многие судьбы не восстановлены. Почему бы нам это не начать делать?" - сказал она.

Армия народного ополчения начала формироваться с 30 июня 1941 года на основании решения Ленинградского горкома Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и постановления Военного совета Северного фронта. К концу сентября 1941 года в Ленинграде было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 14 пулеметно-артиллерийских батальонов, 7 истребительно-партизанских полков, несколько истребительных батальонов и других формирований, в общей сложности насчитывавших около 160 тыс. человек.

Наиболее яркими примерами стойкости и мужества ополченцев стали участия в боях на Лужском рубеже (10 июля - 24 августа 1941 года, наравне с регулярными частями Красной армии) и на Пулковских высотах (13 сентября - 23 сентября 1941 года). "Именно они, ополченцы, многие из которых впервые взяли винтовку в руки за несколько недель до этого, сумели удержать врага на последнем решающем рубеже, не дав ему пробиться в тыл защитникам Пулковских высот - ключа к Ленинградской обороне. Кольцо вокруг Ленинграда осталось сомкнутым, но город выстоял, отбил штурм. Далее этот рубеж удерживали советские войска", - напомнили разработчики законопроекта. По решению командования 24 сентября 1941 года последние подразделения ополченцев были переформированы в регулярные дивизии Красной армии. Таким образом, формирование народного ополчения на прежних основаниях было прекращено.