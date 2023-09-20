В Кировской области ввели масочный режим для сотрудников некоторых медучреждений

В регионе продолжается сезонный подъем ОРВИ

КИРОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Обязательный масочный режим для сотрудников ввели в некоторых медицинских учреждениях Кировской области. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"В рамках выполнения текущих противоэпидемиологических требований и с целью защиты здоровья медицинских работников при выполнении должностных обязанностей внутренними нормативными актами в ряде медицинских учреждений Кировской области введен масочный режим. [Нормативные акты] обязательны к исполнению сотрудниками медорганизаций и носят рекомендательный характер для пациентов", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в области продолжается сезонный подъем ОРВИ, который связан с началом учебного года и завершением отпусков, при этом отмечается циркуляция вирусов не гриппозной этиологии. На детское население в возрасте до 14 лет пришлось 58% всех зарегистрированных случаев ОРВИ.

Как отметили в минздраве региона, в области планируют вакцинировать 729 тыс. человек. В настоящее время вакцинацию уже прошло порядка 77,3 тыс. взрослых и 29,2 тыс. детей. Иммунизация проводится вакцинами "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри".