Умер нидерландский фотограф Эрвин Олаф

Ему было 64 года

ГААГА, 20 сентября. /ТАСС/. Нидерландский фотограф Эрвин Олаф умер в 64 года через несколько недель после операции по пересадке легких. Об этом сообщил портал NL Times.

"Он выздоравливал, но внезапно почувствовал себя плохо, и реанимационные мероприятия оказались безуспешными", - приводит портал текст заявления семьи фотографа. У Олафа в 1996 году диагностировали эмфизему - серьезное заболевание легких.

Фотограф прославился работой над рекламными кампаниями мировых брендов, сотрудничеством с архитектором Ремом Колхасом и своими порой провокационными сериями. Среди них - "Жертвы моды", где у героев вместо голов были пакеты из бутиков, "Королевская кровь", посвященная погибшим представителям королевских фамилий. Он также разработал дизайн монет евро с портретом короля Нидерландов Виллема-Александера, выпущенных к его вступлению на престол в 2013 году. В 2016 году в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве прошла персональная выставка работ Олафа, выполненных по мотивам полотна "Последние почести останкам графов Эгмонта и Горна" бельгийского живописца XIX века Луи Галле.