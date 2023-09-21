Лукашенко призвал вернуться к советским учебникам, усовершенствовав их

По словам президента Белоруссии, главный принцип работы государства при любых процессах - "это спокойное совершенствование того, что наработало человечество"

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости бесконечного издания новых учебников, отметив, что надо вернуться к советскому опыту, взять лучшие пособия и доработать.

"Необходимо вернуться к советскому опыту, взять лучшие пособия и их постепенно дорабатывать, совершенствовать, а не печатать новые", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования образовательной сферы, передает агентство БелТА.

Президент напомнил, что еще на педагогическом совете в 2021 году он говорил о недопустимости постоянного перекраивания учебных программ, планов и бесконечного издания новых учебников. "Меня очень беспокоит, что к их [учебников] качеству по-прежнему есть вопросы. Мы вынуждены реагировать на обращения граждан и разбираться, что не так с нашими учебниками. Считаю, что это серьезная недоработка министерства образования на протяжении уже ряда лет", - заявил глава государства.

По словам президента, главный принцип работы государства при любых процессах - "это спокойное совершенствование того, что наработало человечество". Лукашенко отметил, что сегодня при написании новых учебников и пособий авторы мыслят категориями опытных преподавателей и других специалистов, такой подход неверен, надо ориентироваться на учащихся. "На них надо смотреть. Они не обладают такими знаниями, как мы. И опыта у них никакого. Поэтому ориентироваться надо на них и готовить учебники под них. И систему оценки знаний тоже делать под них", - подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко отмечал, что отдельные советские учебники выдержали более 20 переизданий, отмечались госпремиями, были написаны ярким, живым языком с учетом возрастных особенностей школьников. Он поручал создать мониторинговую группу по вопросам качества учебников. Была проведена ревизия всех учебников. В Минобразовании заявляли, что на 2023 год запланировано переиздание 29 учебных пособий, причем 24 из них - к новому учебному году, еще пять намерены были издать до ноября 2023 года. Также к новому учебному году подготовлены специализированные пособия по теме геноцида белорусского народа во времена Великой Отечественной войны.