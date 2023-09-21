Турпоток на курорты Ставрополья за лето увеличился более чем на 15%

Регион в июне - августе 2023 года принял свыше 1,1 млн туристов

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край в июне - августе 2023 года принял более 1,1 млн туристов, что на 15% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Сысоев.

"За период июнь - август 2023 года, по предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, Ставропольский края посетили порядка 1 млн 126 тыс. человек, что в среднем на 15,1% больше аналогичного периода 2022 года и на 18,7% больше, чем в аналогичный период 2021 года", - сказал министр.

По его словам, в 2023 году власти региона ожидают роста туристического потока, который за прошлый год составил около 2,4 млн человек. В настоящее время отмечается динамика турпотока в среднем в 20%.

В четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов летнего сезона для туристической отрасли, Сысоев сообщил, что край является первым в стране по загрузке койко-мест и по дням пребывания, среднее количество которых составляет 10-14. К тому же, министр отметил, что в регионе растет спрос на событийный туризм.

"Направление, которое устойчивое есть среди жителей РФ, - на здоровый образ жизни, не смогло не повлиять и на формат выбора отдыха и той части, которой славится Ставропольский край, - это оздоровительный туризм. Турист молодеет. Мы уже предварительно для себя фиксируем летний поток в 1 млн человек, из них мы четко видим сейчас, что, если раньше был стереотип, что на санаторно-курортный отдых едут те, кому больше 55 лет, оказалось, что это всего лишь 22% от общего числа. И основная часть - от 25 до 55 [лет] - это 60%, большая часть из которых - 25-35 лет", - сказал он.