СМИ: улицу Степана Бандеры во Львове реконструируют за $2,7 млн

По данным издания Klymenko Time, планируется ремонт инженерных сетей, замена трамвайных путей и в целом обновление благоустройства улицы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти города Львова решили реконструировать улицу Степана Бандеры, направив на это 100 млн гривен, или $2,73 млн. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

По его информации, планируется ремонт инженерных сетей, замена трамвайных путей и в целом обновление благоустройства улицы. При этом издание подчеркивает, что улицу Степана Бандеры уже реконструировали несколько лет назад - в 2020-2021 годах.

В последние месяцы на Украине разгорелось несколько скандалов вокруг расточительного расходования средств ведомствами и местными властями на фоне военного положения и рекордного дефицита бюджета, покрываемого за счет финансовой помощи Запада. Значительный резонанс в обществе получила информация о тендерах в системе госзакупок Prozorro, показавшая приобретение местными властями "высокотехнологичных овощерезок, сковородок и барабанов" для убежищ, ремонт стадионов, перекладывание брусчатки. Уволенному в июле министру культуры Александру Ткаченко СМИ вменяли в вину выделение ведомством $900 тыс. на съемки развлекательных сериалов и траты на расширение музея Голодомора. 9 августа Верховная рада создала временную следственную комиссию для расследования нарушений при осуществлении закупок во время военного положения.

Однако ситуация не меняется. 16 сентября в Киеве, Одессе и Львове прошли акции против разбазаривания государственных средств. Участники акции во Львове, в частности, выступили против действий мэра Андрея Садового, который продержал 2 млрд гривен бюджетных средств на счетах для получения процентов. Как сообщал депутат Рады Ярослав Железняк, в проекте бюджета на 2024 год с дефицитом около $42 млрд вновь заложено 1,5 млрд гривен ($41 млн) на съемки развлекательных сериалов. При этом в Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных союзников.