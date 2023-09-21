РПЦ выразила протест выдворению из Болгарии своих представителей

Русская православная церковь назвала это решение Софии "возмутительным деянием, продиктованным русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) выражает решительный протест решению болгарских властей о выдворении из страны своих представителей. Об этом говорится в заявлении службы коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата в связи с высылкой настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и еще двух сотрудников подворья.

"Русская православная церковь заявляет решительный протест против необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей. Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, - возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОВЦС.