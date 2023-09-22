Водоснабжение курортного Пятигорска улучшат к 2025 году

Модернизация позволит устранить дефицит питьевой воды в южной части города и еще семи муниципалитетах

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья модернизируют систему водоснабжения в Предгорном округе до 2025 года. Это позволит устранить дефицит питьевой воды в южной части курортного Пятигорска и еще семи муниципалитетах, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"В 2023-2024 годах запланирована большая работа по модернизации системы водоснабжения в Предгорном округе. Здесь будет построен межпоселковый водовод протяженностью 36 км, который поможет устранить дефицит питьевой воды на юге Пятигорска, в селах Юца, Этока, Садовое, Привольное, поселке Песковский, хуторах Тамбукан и Новая Пролетарка. Объект планируется к сдаче в 2024 году", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в 2024 году власти продолжать обновлять сети водоснабжения в Кировском, Изобильненском, Нефтекумском, Ипатовском, Апанасенковском и Благодарненском округах. В Ставропольском крае действует масштабная программа модернизации водоснабжения. Ремонты существующих и строительство новых сетей проводят по региональной программе "Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края", при поддержке федерального бюджета и с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

"Масштабная работа по модернизации объектов водоснабжения ведется и в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Так, в Новоалександровске завершена реконструкция очистных сооружений водоснабжения, что повысит качество водоснабжения в городе и позволит подключить к централизованному водоснабжению еще восемь населенных пунктов", - цитирует управление министра ЖКХ края Александра Рябикина.

Протяженность водопроводных сетей на Ставрополье составляет около 20 тыс. км. Ранее в краевом министерстве ЖКХ журналистам сообщали, что большинство водопроводных сетей построены в регионе более полувека назад.