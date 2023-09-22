Партпроект единороссов запустил всероссийский конкурс "Цифровая журналистика - 2023"

Он пройдет в семи номинациях

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Партийный проект единороссов "Цифровая Россия" запустил всероссийский ежегодный конкурс "Цифровая журналистика - 2023" для работников СМИ, освещающих темы информационных технологий. Об этом сообщил координатор проекта, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в ходе пресс-конференции в ТАСС, на которой был объявлен старт конкурса.

"Цифровая Россия" приняла решение учредить конкурс "Цифровая журналистика - 2023". К конкурсу приглашаются журналисты федеральных и региональных СМИ, освещающие темы защиты от киберугроз, телекома - в общем, все, что связано с IT", - сказал Немкин.

Он подчеркнул, что Россия занимает первое место в Европе и шестое место в мире по количеству интернет-пользователей. Так, по словам депутата, более 70 млн граждан ежедневно вовлечены в использование информационных сервисов, а порядка 20 млн россиян задействованы в IT-отрасли. "Цифровизация проникла во все сферы нашей жизни - от промышленности до культуры и спорта. И в этом высоком ежедневном информационном потоке граждане нашей страны нуждаются и ежедневно потребляют информационные материалы. Журналисты, освещающие новые продукты и технологии из IT-среды, так называемые цифровые журналисты, ежедневно создают сотни материалов", - добавил Немкин.

Как уточнил руководитель пресс-службы АНО "Россия - страна возможностей" Сергей Коляда, чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. "Прием заявок стартует с сегодняшнего дня и продлится до 1 ноября включительно. В заявке каждый участник должен указать свое имя, выбрать номинацию (только одну), в которой хочет поучаствовать", - сказал Коляда. Он уточнил, что участник конкурса должен разместить активные ссылки на русскоязычные материалы, которые были опубликованы или вышли в эфир в период с 1 января по 30 сентября 2023 года.

Номинации и конкурсная комиссия

Конкурс пройдет в семи номинациях, рассказал Коляда. "Первая и главная номинация конкурса - "Лучший IT-журналист года", где мы определим лучших из лучших. Это журналист, чьи публикации по теме IT получили наибольший резонанс в этом году и повлияли на принятие конструктивных решений по цифровой трансформации России или запуск нового цифрового проекта", - пояснил Коляда.

Вторая номинация - "Лучший IT-новостник года". "Это те, кто непосредственно работает у станка в плане поиска и выдачи новостей. Ожидаем заявки по различным публикациям и резонансным темам", - сказал Коляда.

Следующая номинация - "Лучший IT-телеграм-канал". "Будут номинированы те каналы, чьи материалы в этом году предоставили читателям максимальное количество постов по IT-повестке", - сказал Коляда. Еще одна номинация определит лучший аналитический IT-материал. "В этой номинации ожидаем увидеть работы, которые были использованы в аналитических материалах профильных ведомств", - уточнил Коляда. В пятой номинации - "Лучшее IT-интервью" - будут выбраны журналисты, чьи материалы получили наибольший резонанс в информационном пространстве. Шестая номинация - "Лучшая IT-публикация для массового читателя". "В этой номинации мы ожидаем, что в работе будет отражена новизна конкретной ситуации, масштаб и значимость конкретной проблематики", - пояснил Коляда. В седьмой номинации определят лучший материал в сфере кибербезопасности.

Как уточнила руководитель пресс-службы Российского фонда развития информационных технологий Виктория Поликарпова, для отбора победителей создана конкурсная комиссия, которую возглавляет Антон Немкин. "Каждый член жюри будет выставлять баллы на основании критериев оценок, которые выложены на сайте конкурса. Остается неизменным эксклюзивность материала, его социальная значимость, актуальность, оригинальность подачи, творческий подход", - сказала Поликарпова. Выставляемые баллы будут суммироваться, победителем станет участник, который наберет наибольшее количество баллов. "Если несколько участников получат одинаковое количество баллов, комиссия проголосует за одного из них. Победителей назовут 15 ноября. А 1 декабря состоится торжественное награждение победителей с вручением ценных призов", - сказала Поликарпова. По ее словам, призами будут гаджеты, необходимые журналистам для работы.