В Воронеже представили историю его разминирования после освобождения в 1943 году

Представитель краеведческого музея Андрей Самсонов сообщил, что выставка делится на три этапа

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Выставка "Воронеж после освобождения" открылась в филиале "Арсенал" краеведческого музея столицы Черноземья, впервые на ней представлена история разминирования города после его освобождения 25 января 1943 года. Об этом рассказал ТАСС представитель музея Андрей Самсонов.

"После освобождения Воронежа немцы оставили в нем порядка 300 тыс. мин и других боеприпасов, город надо было разминировать. Его разминировали довольно быстро: если 25 января 1943 года он был освобожден, то к июлю 1943 года - буквально за полгода - разминирован. <...> Даже многие воронежцы не знают, какой сильный ущерб был нанесен их родному городу. На 95% он был уничтожен", - сказал Самсонов.

Это первая в городе выставка о послевоенном Воронеже. На ней можно увидеть около 20 инструментов, которыми в Воронеже разбирали завалы зданий, ремонтировали технику. В их числе топор, кувалда, горбач, рашпиль, гаечный ключ. В экспозиции представлены также документы и фотографии 1943-1950 годов. Самсонов добавил, что после освобождения города многие предрекали его восстановление минимум через 50 лет, но Воронеж возродили за десятилетие. "Произошло это благодаря самоотверженному труду жителей и поддержке со стороны государства, потому что в 1945 году Воронеж включили в число 15 городов СССР, которые наиболее пострадали в годы Великой Отечественной войны и подлежали восстановлению в первую очередь. К 1959 году население Воронеже почти на треть превышало довоенное: до войны в нем проживали 350 тыс. человек, по переписи 1959 года - около 447 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Самсонов рассказал, что выставка делится на три этапа, в том числе на период освобождения и подготовки к восстановлению города. Отдельная часть отображает масштаб разрушений. Его в своих рисунках запечатлели участники битвы за Воронеж и в фотографиях - военные корреспонденты. "Третья часть выставки посвящена восстановлению Воронежа и тому, как жители вернулись в свой родной город, начали его отстраивать. Вскоре в Воронеж вернулась и культурная жизнь. В 1944 году в театре драмы имени А. В. Кольцова поставили спектакль "Горе от ума" по А. С. Грибоедову", - сказал собеседник агентства.

О битве за Воронеж

Сражение за Воронеж шло 212 дней и ночей, город освободили 25 января 1943 года. В боях за него погибли около 400 тыс. советских воинов. Линия фронта разделила Воронеж пополам, немцам не удалось перебраться в его левобережную часть. Бои за город предопределили исход Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ходе Великой Отечественной войны. Освобождению Воронеже предшествовали три военные операции: Среднедонская или "Малый Сатурн" (шла с 16 по 30 декабря 1942 года), Острогожско-Россошанская (с 13 по 27 января 1943 года), Воронежско-Касторенская (с 24 января по 17 февраля 1943 года).