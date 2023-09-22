Вице-спикер Думы сообщил, что проект нового закона о туризме будет готов к весне

Шолбан Кара-оол отметил, что осенняя сессия будет активной по внесению поправок в действующий закон о туризме, а в новом законе все эти поправки будут учтены

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Проект нового закона об основах туристической деятельности в России будет готов к весне, сейчас идет подготовка подзаконных актов. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.

"Сверили часы с председателем комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаевым. Концепция нового закона "Об основах туристической деятельности в России" готова, идет подготовка подзаконных актов. Документ будет готов к весне", - написал он в Telegram-канале.

Кара-оол добавил, что осенняя сессия будет активной по внесению поправок в действующий закон о туризме, а в новом законе все эти поправки будут учтены.

"На стадии внесения [находится] законопроект по созданию национальной системы туристических троп. Президент РФ поручил активизировать экологический туризм с обеспечением инфраструктуры и безопасности отдыхающих. Идет работа над законопроектом о гостевых домах, на которые спрос большой, а предложение маленькое", - отметил он.

Также вице-спикер указал, что регионы ждут закон о туристическом сборе, так как при его принятии средства будут оставаться в местных бюджетах и направляться на развитие отрасли.