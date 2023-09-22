РВИО наградило поисковиков, писателя, учителя за верность исторической правде

Как заявил зампредседателя общества Николай Овсиенко, премии получили люди, которые в своей сфере оказались лучшими и должны стать для современников образцами для подражания

РЖЕВ /Тверская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Историко-патриотический фестиваль "История для будущего. Ржев" открылся возле Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. В рамках программы Российское военно-историческое общество (РВИО) наградило премией "За верность исторической правде" поисковиков, актеров, блогеров и публицистов, передает корреспондент ТАСС.

"Это место - сакральное. Здесь лежат наши предки, которые в таком же 19-летнем возрасте, как этот солдат, здесь полегли. Президент, открывая [ памятник] в 2020 году, говорил, что здесь 1 млн 200 тыс., сейчас цифра 1 млн 300 тыс. <...> И идея, чтобы мы свою премию "За верность исторической правде" вручили здесь. Это отдание долга этим людям. <...> Если бы здесь не полегли наши предки, не было бы ни Сталинграда, ни Курской дуги, потому что здесь - пролог нашей победы", - сказал замначальника управления президента РФ по общественным проектам, зампредседателя РВИО Николай Овсиенко.

По его словам, в номинациях награждены люди, которые в своей сфере оказались лучшими и должны стать для современников образцами для подражания. Премией РВИО за "За верность исторической правде" награждены в номинации "Поисковый отряд" - 90-й отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа, в номинации "Киносериал" - президент Фонда актера Вячеслава Тихонова Анна Тихонова. В номинации "Книга" отмечен руководитель интернет-проекта "Я помню", писатель Артем Драбкин, в номинации "Эксперт" - радио- и телеведущий, автор и ведущий шоу "Изолента live" Трофим Татаренков, в номинации "Просветитель" - учитель истории московской школы №854 Александр Оджо.

Перед зрителями фестиваля выступили актеры Александр Домогаров, Михаил Мамаев, руководитель интернет-проекта "Я помню" Артем Драбкин, пианист Юрий Розум и многие другие. Мероприятие стало прологом к открытию всероссийского фестиваля исторических фильмов "Киновече", которое состоялось 21 сентября в Тверском академическом театре драмы. Особое внимание в программе кинофестиваля этого года уделяется сохранению правды о Великой Отечественной войне и освещению событий, связанных с ситуацией на Украине.

"Если ты остался жить, значит ты должен жить, это значит, Господь распорядился твоей жизнью. <...> Папа писал письма, он сказал, что пошел воевать, чтобы мы жили, в любом случае выжили, и чтобы были счастливы, и чтобы не смели посрамить его память. <...> Радуйтесь и благодарите тех, кто подарил нам эту радость", - сказала президент "Киновече", народная артистка РФ Светлана Дружинина.

Историко-патриотический фестиваль "История для будущего. Ржев" организован РВИО при поддержке Минпросвещения России, правительства Тверской области и оргкомитета "Киновече". Он посвящен 80-летию освобождения Ржева (3 марта 1943 года) в Великой Отечественной войне. Продолжением программы станет спецпоказ картины "Они сражались за Родину", которую в ржевском кинотеатре "Октябрь" представит заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук.