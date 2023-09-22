В Петербурге ко Дню туризма открыли фермерскую ярмарку "Натуральное путешествие"

На Манежной площади организовали 62 торговые точки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Фестиваль-ярмарка "Натуральное путешествие", приуроченная к отмечающемуся 27 сентября Всемирному дню туризма, начала работу на Манежной площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия принял участие губернатор города Александр Беглов.

"Наша фермерская ярмарка - важный шаг для межрегионального туристского проекта "Серебряное ожерелье России". Мы активно развиваем его в последние годы, но такую ярмарку, как сегодня, проводим в Петербурге впервые. Все, чем славятся 11 регионов "Серебряного ожерелья", можно увидеть на Манежной площади. И не просто увидеть, а пощупать руками или попробовать на вкус", - сказал глава города.

Губернатор продегустировал натуральные продукты из Петербурга и Ленинградской области, а также ознакомился с ремесленными товарами. По периметру площади организовали 62 торговые точки, где представили овощи, фрукты, мед, молочную и мясную продукцию фермерских хозяйств, кондитерские изделия, изделия народных художественных промыслов, а также кухни регионов, входящих в "Серебряное ожерелье России".

Фестиваль-ярмарка будет проходить до 1 октября. Гостей ждут лекции, бесплатные кулинарные и ремесленные мастер-классы, концертная программа, фотозоны, квесты. Также торговые сети проведут для фермеров обучающие круглые столы. В выходные дни будут организованы развлечения для всей семьи и концерты с участием популярных петербургских артистов. Так, вечером 23 сентября на сцене выступит Игорь Корнелюк. Для желающих сделать фото на память предусмотрены арт-объекты с петербургской тематикой - к примеру, корюшка, петербургский кот из сена или выполненные в виде лодки качели.

"Мы уверены, что в рамках Дня туризма это мероприятие будет регулярным, соответственно, мы будем проводить и расширять данный формат представления продукции регионов "Серебряного ожерелья" в Санкт-Петербурге", - сказал журналистам вице-губернатор города Кирилл Поляков. Организаторами мероприятия выступили комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга совместно с городским комитетом по развитию туризма.

"Серебряное ожерелье России" - это межрегиональный туристский проект, состоящий из маршрутов по городам и населенным пунктам Северо-Запада, в которых сохранились уникальные памятники истории, культуры и природные объекты. В проект входят 11 регионов: Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Псковская, Новгородская области, Республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ.