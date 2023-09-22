22 сентября, 14:33

Заседание комиссии по расследованию преступлений Киева против детей пройдет 26 сентября

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Заседание парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима пройдет во вторник, 26 сентября, в Государственной думе. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Как отмечается в сообщении, на заседании запланированы выступления вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, председателя комитета СФ по социальной политике Инны Святенко, а также главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до 1 года, результаты расследования направят руководству страны. 

Теги:
УкраинаРоссияКарелова, Галина НиколаевнаКузнецова, Анна ЮрьевнаСвятенко, Инна ЮрьевнаОстанина, Нина Александровна
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